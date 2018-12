Тенис Халеп, Кербер и Осака започват 2019-а в Сидни 04 декември 2018 | 15:21 0 0 0 0 0 Световната номер 1 Симона Халеп потвърди участие на турнира в Сидни. Действащата шампионка Анджелик Кербер също ще стартира новата 2019 г. в австралийския град. Носителката на трофея от US Open Наоми Осака е другата голяма звезда, която допълва схемата на Sydney International. Това означава, че 8 от първите 10 тенисистки в световната ранглиста ще се борят за титлата в Сидни. По-рано участие потвърдиха Слоун Стивънс, Петра Квитова, Каролина Плишкова, Кики Бертенс и Дария Касаткина. Само Каролин Вожняцки и Елина Свитолина липсват в тази елитна компания. .@Simona_Halep @Naomi_Osaka_ @AngeliqueKerber @ashbar96 is excited about the 2019 @SydneyTennis field--> https://t.co/ZZ2q6AZnYt pic.twitter.com/joOrm0pjxn — WTA (@WTA) December 3, 2018 Ашли Барти ще се опита да зарадва родната публика, след като миналия сезон стигна до финала и отстъпи на Анджелик Кербер. В схемата личат още имената на Саманта Стоусър, Альона Остапенко и Гарбине Мугуруса. Това значи, че в звездния състав на надпреварата има 8 победителки в турнири от "Големия шлем". „Трудно е да повярваме, че можем да надминем качеството, което Sydney International предложи през 2018 г.“, сподели турнирният директор Лорънс Робъртсън. „Турнирът в Сидни през 2019 със сигурност ще бъде един от най-вълнуващите в 124-годишната история на надпреварата“. Sydney International 2019 ще се проведе от 6 до 12 януари в „Кен Розуел Арена“. TennisKafe.com

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 225

1