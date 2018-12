Шефът на УЕФА: Рамос е чист

"Дори не го обсъждайте това. В УЕФА има писмено заявление от Международната антидопингова агенция, в което се казва, че няма нарушаване на правилата. Най-авторитетният орган в света заявява, че всичко е наред. Няма какво повече да кажа", каза Чеферин за "Мундо Депортиво".

MARCA: Sergio Ramos ended the last match against Valencia with a slight knock in his left shoulder. He turned up at Valdebebas today on the day off to work on his recovery. pic.twitter.com/dzSiqr2aFN