Макларън разкриха с какъв двигател ще кара Алонсо в Инди 500

През 2017 г. Алонсо стартира в Индианаполис с двигател на Honda и след като бе лидер в продължение на 27 обиколки, моторът му се повреди. След участието си през 2017 г., кошмарния сезон на Алонсо във Формула 1 с Honda и силните думи, които той каза по адрес на японските инженери, бе почти сигурно, че той няма как да стартира отново с тях. NEWS: @Chevrolet to power @alo_oficial entry with @McLarenIndy at the 103rd Running. Read: https://t.co/duhKQk0gOs#Indy500 | #IsItMayYet | @TeamChevy pic.twitter.com/FRyQvTT2dg — Indianapolis Motor Speedway (@IMS) December 4, 2018 Макларън потвърдиха, че двукратният Ф1 шампион Фернандо Алонсо ще кара на Инди 500 догодина с V6 Chevrolet двигател. Това е второто участие на испанеца в бляскавия кръг от Индикар, но първо такова с Chevrolet.През 2017 г. Алонсо стартира в Индианаполис с двигател на Honda и след като бе лидер в продължение на 27 обиколки, моторът му се повреди. След участието си през 2017 г., кошмарния сезон на Алонсо във Формула 1 с Honda и силните думи, които той каза по адрес на японските инженери, бе почти сигурно, че той няма как да стартира отново с тях. Догодина Chevrolet ще бъде в ролята на защитаващ победата си в Индианаполис, след като този сезон Уил Пауър триумфира. Миналата седмица Алонсо тества НАСКАР автомобила на шампиона Джими Джонсън, задвижван със Chevrolet, на пистата в Бахрейн. По-късно бе потвърдено, че той ще използва и втори американски бранд догодина – Cadillac за "24-те часа на Дайтона". Само победа в Индианаполис 500 дели Фернандо от спечелването на престижната "тройна корона в моторспорта" - победи в Гран При на Монако, "24-те часа на Льо Ман" и Инди 500. Подобен успех има на името си единствено Греъм Хил. След като Chevrolet се завърна в Индикар при въвеждането на 2.2-литровия V6 турбо двигател през 2012 г. се превърна в доминиращ конструктор, побеждавайки Honda в 73 от 118 състезания. Пет пъти шампион при пилотите стана пилот, чийто автомобил е с двигател Chevrolet, а шест пъти американският бранд стана шампион при конструкторите. Макларън вече работят по проекта си за Инди 500 и вече назначиха ръководителя му – бившият шеф на Форс Индия Боб Фърнли.

