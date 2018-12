ММА Халауей преди UFC 231: Битката с Ортега ще е лудост 04 декември 2018 | 14:37 - Обновена 0 0 0 0 1 Дългоочакваната битка за титлата в категория перо между шампиона Макс Халауей и непобедения претендент Брайън Ортега ще се случи идния уикенд в Канада. Двамата трябваше да се бият в средата на годината, но тогава Халауей се оттегли, а Ортега отказа да рискува и да се бие с друг. Сега обаче двамата са готови и остават броени дни до битката, а според Макс Халауей тя ще бъде интересна, защото и двамата са непобедени: Max Holloway (@BlessedMMA) joins @tsnotoole to chat where he ranks Canadian MMA fans before his upcoming fight at #UFC231. #JayAndDan pic.twitter.com/gSsRLVVojw — #JayAndDan (@JayAndDan) December 3, 2018 "Всички казват, че това е една от най-трудните ми битки и аз им вярвам. Вярвам, че всяка една битка в клетката е трудна. Всички говорят, че той е непобеден и е с рекорд 14-0, но аз съм с рекорд 0-0 преди всяка битка. Аз съм непобеден в клетката и той също е непобеден. Най-много обичам, когато се говори, че някой боец ще ми направи това или онова, но аз излизам и ги опровергавам. Обичам да опровергавам хората и точно това ще направя отново. Това момче е опасно. Показа, че е опасен не само на земя, но и в стойка. Той показа, че може да те нокаутира с ръка, с крак и с коляно. Той показа, че ако му дадеш възможност, то без да се замисля, ще те нокаутира. Също така показа, че има здрава брадичка. Неговата мексиканска кръв е дива. Битката ще бъде една лудост. Мексиканците и хавайците са родени бойци. Битката ще бъде луда, невероятна и нямам търпение. Той е сред бойците, които хората искат да гледат и не спират да говорят за него. Max Holloway discusses tumultuous year, state of recovery ahead of UFC 231 return (@shaunalshatti) https://t.co/QG3ECNGa8y pic.twitter.com/TPknxmsM2j — MMAFighting.com (@MMAFighting) December 3, 2018 Двамата млади бойци излизат и се бият за най-важното - титлата. Нямам търпение да стане време за битка. Нямам търпение да вляза в клетката. Битката ме развълнува, защото когато хората погледнат моята статистика и си казват - Човече, срещу кого това момче не е влизало в клетката ? Бил съм се срещу всички и ще продължавам да го правя. Искам да съм точно този тип боец. Искам да съм най-добрият в историята." mma.bg

