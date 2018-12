Снукър Ракетата мачка в Йорк за само 84 минути 04 декември 2018 | 12:57 0 0 0 0 0 Рони О’Съливан по безапелационен начин се класира за четвъртия кръг на Шампионата на Обединеното кралство по снукър след 6:0 над Юлон Джоу за само 84 минути игра. Ракетата продължава убедително рейда си в Йорк и преследва историческо постижение, защото може да спечели турнира за безпрецедентен седми път, а това би било и негов рекорден 19-и триумф в събитията от “Тройната корона”. В момента Гения от Чигуел дели тези знаменити постижения със Стив Дейвис и Стивън Хендри. Ronnie O'Sullivan turns it on in the third round, thrashing Zhou Yuelong 6-0 to reach the L16 of the @betway UK Championship. He faces the winner of Marco Fu vs Jack Lisowski next #baizeofglory pic.twitter.com/dEz1Wv4aht — World Snooker (@WorldSnooker) December 3, 2018 В четвъртък Ракетата ще се изправи срещу победителя от двойката Марко Фу - Джак Лисовски. Той извоюва успеха си с брейкове от 66, 60, 68, 89 и 69. Today's third round results at the @betway UK Championship#baizeofglory pic.twitter.com/Vngv9hCPXM — World Snooker (@WorldSnooker) December 3, 2018 “Съчувствах на опонента си, защото е трудно, когато нещата не ти се получават. Джоу искаше да покаже на снукър света на какво е способен, но не стана. Аз знам колко е талантлив и днес ми се размина, защото направих няколко грешки, които той не наказа. Той все още се учи, но идва момент, в който трябва да спреш да се учиш и да започнеш да преподаваш. Той е страхотен играч и ще започне да печели титли. Ако успея да блокирам съперниците и да се фокусирам върху ударите си, ще бъде трудно на всеки да ме победи”, коменира след двубоя О’Съливан.

