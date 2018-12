Антъни Джошуа е готов да се бие с Дионтей Уайлдър или Тайсън Фюри

View this post on Instagram

What do you think about This match Draw @anthony_joshua ____ Tag Your friends @anthonyjoshuachamp for more stuff . . . #ajboxing #anthonyjoshua #boxing #ufc #champ #mma #kickboxing #heavyweight #training #fight #mcgregor #workout #sport #boxinglife #boxingday #gym #motivation #miketyson #sparring #cr7 #punch #muaythai#mmafighter #champion#therock #ajbxng

A post shared by Anthony Joshua Boxing (@anthonyjoshuachamp) on Dec 2, 2018 at 2:04am PST