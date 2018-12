Кой сега е №1?

Най-зрелищната, най-популярната и най-следената категория в професионалния бокс вече има своя нов крал. След мача между Дионтей Уайлдър (40-0-1, 39 KO) и Тайсън Фюри (27-0-1, 19 KO), специалистите в САЩ са категорични, че в тежка категория има нов лидер, макар ранглистите да показват друго.

@@@

Според водещия боксов анализатор Майкъл Бенсън, който пише и за американски, и за британски медии, Антъни Джошуа (22-0, 21 KO) вече не е най-добрият при най-тежките, защото това място е окупирано от завърналия се със страшна сила негов сънародник Фюри.

@@@

Макар мачът между него и Уайлдър официално да не излъчи победител заради разнобой при тримата съдии, огромен процент от анализаторите са категорични, че Фюри е победителят и с това маркира не просто голямото си завръщане на ринга, но и успешно е оспорил ореола на Джошуа на хегемон.

Interesting result, here are my thoughts with a full top ten: https://t.co/3ctgxfoWau https://t.co/jHHmIWuclb