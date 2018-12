НБА Йокич и Денвър превзеха крепостта на Торонто (видео) 04 декември 2018 | 09:51 - Обновена 0 0 0 0 5



За 36 игрови минути Йокич запълни статистиката си с 23 точки (8/14 за 2 точки и 7/8 от наказателната линия), невероятните за играч на неговата позиция 15 асистенции, както и 11 борби. Освен това младият център вкара изключителен кош от тройката, бивайки фаулиран от Кауай Ленърд, но стрелбата му не бе зачетена.

Nikola Jokic tonight vs. TOR:



23 PTS - 15 ASTS - 11 REBS



This was his 18th career triple-double. pic.twitter.com/QZZDTEwzdj — NBA (@NBA) December 4, 2018

Именно Йокич бе звездата на вечерта, след като вкара три наказателни удара в заключителните десетина секунди на мача, а след това Кайл Лаури не успя да наниже тройка с изтичането на времето.

This Nikola Jokic shot didn't count but WOW pic.twitter.com/NkJGOdxs44 — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) December 4, 2018

Гостите от Колорадо бяха без основния си реализатор Гари Харис, а в негово отсъствие освен Йокич, силен мач изигра и Джамал Мъри - 21 точки, 7 борби и 8 асистенции, също както и Хуанчо Ернангомес и Малик Бийзли, приключили срещата с по 15 точки всеки.



Кауай Ленърд за пореден път бе на висота за Раптърс и вкара 27 точки, докато Серж Ибака и Паскал Сиакам реализираха съответно 15 и 14. Кайл Лаури категорично нямаше ден в стрелбата и успя само веднъж от общо седем опита от игра, но за сметка на това направи 11 асистенции и блокира три стрелби.



