Ред Сокс прие поканата от Белия дом, дори треньорът ще иде при Тръмп

През септември 43-годишният треньор, който впоследствие стана първият пуерториканец, извел отбор до бейзболната корона, изрази възмущение от думите на Тръмп, поставили под съмнение броя на жертвите на островната държава след урагана Мария през 2017 г. Тогава Кора нарече коментарите на президента "непочтителни".



The #RedSox will visit the White House, possibly in February, March, or April. Alex Cora said he would attend, but players will not be required to be there. https://t.co/I4yNW9hSA0 pic.twitter.com/0VBx1Keege — The Boston Globe (@BostonGlobe) December 4, 2018

"Малко е дразнещо, че тази тема продължава да е на дневен ред. Какъв е смисълът, наистина? – запита сега мениджърът на шампионите. – Аз го уважавам. Той е президентът на САЩ. Просто не съм съгласен с много от нещата, които говори за нас. Ще използвам моята трибуна по правилния начин. Няма да злепоставям никого. Всъщност, когато отида там, аз ще представлявам четири милиона души от моята родина."



Клубният президент на Бостън Сам Кенеди обяви, че все още не е насрочена конкретна дата за визитата на бейзболния отбор в Белия дом. Новината за поканата от Вашингтон бе съобщена снощи, преди премиерата на документалния филм за триумфа на Ред Сокс в Световните серии '18, озаглавен "Нанесени щети" (The 2018 World Series: Damage Done).



