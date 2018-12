Робен обясни решението си

Крилото на Байерн (Мюнхен) Ариен Робен обяви преди няколко дни, че след края на сезона ще напусне клуба. Новината не е изненадваща предвид факта, че холандецът е на 35 години, а шефовете на баварците вече декларираха, че планират мащабна селекция, с която да подмладят отбора.

"Разбира се, че много мислих за бъдещето си. Миналата година бях в сходна ситуация, но с клуба се разбрахме да подпиша нов договор. Тази година водихме подобни разговори, но реших, че е дошло време да си тръгна", заяви Робен.

Arjen Robben: "We've talked [about my future], and I decided it was time. 10 years were a very nice and long period. I'm 35 in summer and I think it's good for everyone - for me and the club as well. I'm still very happy at the club, but I came to the conclusion that's it's time" pic.twitter.com/eYZ4jT2NDA