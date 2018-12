Гризман: Световна титла и Лига Европа - какво повече можех да направя?

Звездата на Атлетико Мадрид Антоан Гризман остана трети в класирането за "Златната топка", въпреки че постигна най-много успехи в сравнение с победителя Лука Модрич и неговия подгласник Кристиано Роналдо. По време на церемонията французинът се държа много джентълменски и поздрави Модрич.

Не съм разчоарован. За мен е голяма чест да съм световен шампион и да съм в компанията на най-добрите. Надявам се следващия път някой от моите съотборници в Атлетико или националния отбор да са на мястото на Лука. През тази година спечелих световната титла и Лига Европа. Какво повече можех да направя? Не знам", сподели Гризман, който преди две години също беше трети в анкетата на "Франс Футбол".

