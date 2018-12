Изтеглиха жребия за детския футболен турнир "Проф. д-р Л. Цоцорков"

Днес бе изтеглен жребият за мачовете в Групите в Международния детски футболен турнир "Проф. д-р Л. Цоцорков" в присъствието на малките футболисти, техните треньори и на журналисти. В Група А с водач Милан ще се съревновават футболните отбори на Локомотив-София, Оборище-Панагюрище, Лион-Пловдив, Черноморец-Бургас. В Група Б с водач ФК Ювентур ще се състезават футболният клуб на Олимпия-София, Кронос-Пловдив, Национал-София и Миньор-Перник.



Общо 10 са отборите от набор 2008, които се състезават за купата в първия по рода си детски футболен турнир у нас, който се организира с участието на детските академии на ФК Милан и ФК Ювентус. Спортното събитие се открива утре в 8.45 ч. в Зала Арена Асарел, като мачовете в групите започват от 9.00 ч.



Входът за първия ден на турнира /4 декември/ е безплатен, а за втория, когато ще се играят полуфиналите, финалите и "Мача на звездите", билети се продават на символична цена от 5 лв., 10 лв. - семеен билет за двама възрастни и 2 деца. Билети могат да се закупят от Ивентим, а жителите на Панагюрище могат да се снабдят с билети на Хотелска Рецепция Каменград Хотел & СПА.



04.12.2018

08.45 - Откриване/Opening

09.00 - 09.45 - Локомотив/Lokomotiv-Черноморец/Chernomorets

09.50 - 10.35 - Олимпия/Olimpiya - Миньор/Minyor

10.40 - 11.25 - Оборище /Oborishte - Лион/Lion

11.30 - 12.15 - Кронос/Kronos - Национал/National

12.20 - 13.05 - Черноморец/Chernomorets - Оборище/Oborishte

13.10 - 13.55 - Миньор/Minyor - Кронос/Kronos

14.00 - 14.45 - Милан/Milan - Локомотив/Lokomotiv

14.50 - 15.35 - Ювентус/Juventus - Олимпия/Olimpia

15.40 - 16.25 - Оборище/Oborishte - Милан/Milan

16.30 - 17.15 - Кронос/Kronos - Ювентус/Juventus

17.20 - 18.05 - Лион/Lion - Черноморец/Chernomorets

18.10 - 18.55 - Национал/National - Миньор/Minyor



05.12.2018

08.45 - 09.30 - Милан/Milan - Лион/Lion

09.35 - 10.20 - Ювентус/Juventus - Национал/National

10.25 - 11.10 - Локомотив/Lokomotiv - Оборище/Oborishte

11.15 - 12.00 - Олимпия/Olimpia - Кронос/Kronos

12.05 - 12.50 - Лион/Lion - Локомотив/Lokomotiv

12.55 - 13.40 - Национал/National - Олимпия/Olimpia

13.45 - 14.30 - Черноморец/Chernomorets - Милан/Milan

14.35 - 15.20 - Миньор/Minyor - Ювентус/Juventus

15.25 - 16.10 - Първи Група А/First Group A - Втори Група Б/Second Group B

16.15 - 17.00 - Втори Група А/Second Group A - Първи Група Б/First Group B

17.05 - 17.50 - Финал 3 и 4 място - Final 3 and 4 place

17.55 - 18.40 - Финал 1 и 2 място - Final 1 and 2 place

18.45 - Награждаване / Awards

19.30 - Мач на Звездите България и Италия / All Stars game Bulgaria vs Italy

20.30 - Закриване / Closing