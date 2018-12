"Франс Футбол" раздаде наградите си, Париж видя звездна футболна нощ

Who's the 63th #ballondor ? Few minutes to wait... pic.twitter.com/qfvb1HMvtX



29. Иско (Реал М/Испания)

29. Юго Лорис (Тотнъм/Франция)

28. Диего Годин (Атлетико М/Уругвай)

25. Марио Манджукич (Ювентус/Хърватия)

25. Ян Облак (Атлетико М/Словения)

25. Алисон (Ливърпул/Бразилия)

22. Садио Мане (Ливърпул/Сенегал)

22. Единсон Кавани (ПСЖ/Уругвай)

22. Марсело (Реал М/Бразилия)

19. Иван Ракитич (Барселона/Хърватия)

19. Серхио Рамос (Реал М/Испания)

Olympique Lyonnais player Ada Hegerberg wins the first women's Ballon d'Or of the history! #ballondor pic.twitter.com/VftyQ8VDec — #ballondor (@francefootball) 3 декември 2018 г.

Безспорен фаворит преди церемонията беше Лука Модрич и той наистина стана първият хърватин удостоен с безценното отличие. Така Модрич се нареди до най-великите играчи. В т.ч. влиза и Христо Стоичков – единственият българин стигнал до футболния връх."Златната топка" при жените отиде в ръцете на русокосата звезда на Лион и норвежкия национален тим Ада Хегерберг.Това е първата "Златната топка" за дама, връчена от "Франс Футбол". Победителката посвети приза си на младите момичета по света. Малко по-късно чаровната Ада танцува на сцената с DJ Мартин Солвейг на песента Fly Me To The Moon на Франк Синатра.