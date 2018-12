Реваншът Фюри – Уайлдър може да е на стадион в Лондон

Реваншът между Тайсън Фюри и Дионтей Уайлдър може да се проведе на стадион в Лондон. Първата среща премина през необичайна драма. Британецът доминираше през целия мач, но на два пъти беше свален в нокдаун. Той се съвзе по невероятен начин в заключителния 12-и рунд и получи нов прякор от феновете – Гробаря.

At last night’s post-fight presser, Anthony Joshua and Eddie Hearn insisted a deal for AJ to face Deontay Wilder on April 13th must be done before Wilder v Fury on December 1st. They are not willing to wait for that fight before beginning negotiations.