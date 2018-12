Рой Джоунс подкрепи Хабиб Нурмагомедов

Боксовата легенда Рой Джоунс – младши подкрепи Хабиб Нурмагомедов (Рус) заради изстъпленията на новия шампион на UFC в лека категория след мача с Конър Макгрегър. Двамата бойци очакват своите наказания за скандалите. Те ще бъдат обявени през декември след изслушване на Атлетическата комисия на щата Невада.

I was glad to talk with you Legend

royjonesjrofficial #РойДжонс https://t.co/0f88KBmoBW