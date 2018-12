Хокейни фенове се включиха в благотворителна кауза с 34 798 играчки (видео)

Nathan Walker brought his bear from his locker to toss on the ice and add to the total. pic.twitter.com/i8T42j95iv — Chocolate Hockey (@ChocHockey) December 2, 2018

A few more of our favorite photos from tonight’s teddy bear toss!! pic.twitter.com/B3EgezBmmZ — Chocolate Hockey (@ChocHockey) December 2, 2018

WORLD RECORD: @TheHersheyBears set a Teddy Bear Toss world record tonight and beat Binghamton 6-3. Check out the first goal from Riley Barber! pic.twitter.com/n8P4JZrQLS — Damon Turbitt (@turbittabc27) December 3, 2018

Феновете на хокейния мач между Хърши Беърс и Бингхемптън влязоха в историята с рекорд.Привържениците купиха с благотворителна цел и хвърлиха на леда 34798 плюшени играчки, подобрявайки предишното топ постижение от 25017 играчки от 2015 година.Подобни благотворителни събития се провеждат от 1993 година насам, но без терените на Националната хокейна лига, която забранява хвърлянето на чужди обекти на игрището.