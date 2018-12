Фюри към хората с психически проблеми: Ставайте, преодолейте го, направете го (видео)

Тайсън Фюри (27-0-1, 19 KO) носеше с гордост белезите от тежкия си мач с Дионтей Уайлдър (40-0-1, 39 KO) . Според мнозина специалисти победата бе за Циганския крал, въпреки че в крайна сметка двубоят завърши при равенство. За самия Фюри като че ли обаче победата бе повече от категорична. И не става дума само за случилото се на ринга, а за победа в живота, защото Фюри доказа, че човек може да се издигне и от най-дълбоката дупка.

Самият той в последните месеци говори откровено затова, че е страдал от депресия, алкохолна и наркотична зависимост в периода, в който се бе скрил от погледите на света.

Затова и Фюри реши в минутите след мача да отправи вдъхновяващо послание към хората в неговото положение, хората, които изпитват проблеми.

What a guy @Tyson_Fury the real winner! How on earth did he get up in the 12th?! The man never ceases to amaze me! Quality in the ring and an even better message after... #wilderfury pic.twitter.com/ObiMMS8a5v