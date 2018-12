Камило Плачи изведе Факел до бронза на световното клубно (видео + снимки)

Финал за 3/4-то място:

Старши треньор: КАМИЛО ПЛАЧИ.

.@fakelvolley clinches at the #FIVBMenCWCH after a 3-1 (19-25, 25-20, 25-23, 25-23) win over @AssecoResovia on Sunday in Czestochowa !



Review the match: https://t.co/8pycxTv2qC pic.twitter.com/c1602D9Wck