Волфсбург развали купона на Айнтрахт

The visitors hold on! @VfLWolfsburg_EN secure back-to-back #Bundesliga wins for the first time since the opening two matchdays #SGEWOB pic.twitter.com/GBJuzgRdEY — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 2, 2018

It may be against the run of play but, regardless, @VfLWolfsburg_EN have got themselves in front! #SGEWOB pic.twitter.com/rE5jcptU9M — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 2, 2018

Frankfurt think they've equalised, but the flag goes up for offside. Then @VfLWolfsburg_EN go up the other end and do this.



That's football for you ‍ #SGEWOB pic.twitter.com/iK7k2VTOeD — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 2, 2018

Goal number 10 for Luka Jovic! But is it too little, too late for @eintracht_eng? #SGEWOB pic.twitter.com/slnVBVptVP — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 2, 2018

Традицията от последните два сезона бе спазена и Волфсбург победи Айнтрахт (Франкфурт) с 2:1 при гостуването си на “Комерцбанк Арена” в Бундеслигата. “Вълците” развалиха купона на летящия високо тим на “орлите” и му нанесоха първо поражение от над два месеца насам, спирайки серията на съперника от седем последователни мача без поражение (шест успеха и едно равенство).Гостите оставиха футболистите на Адолф Хютер да изповядват вече установения стил с постоянна преса и се възползваха по перфектен начин от две техни грешки - една през първото и една през второто полувреме, за да си тръгнат като победители от Франкфурт в трети пореден мач за първенство.Айнтрахт очаквано натисна от самото начало и в 9-ата минута Анте Ребич бе фаулиран около границата на наказателното поле, а съдията първо отсъди дузпа, но след консултация с ВАР промени решението си. В 14-ата минута Джонатан Де Гузман нацели лявата греда на Коен Кастеелс след хубав пас на Филип Костич , а четвърт час по-късно Вутер Вегхорст разтърси напречната такава на Кевин Трап с шут от дистанция.В 31-ата минута Волфсбург нанесе и първия си удар за вечерта - гостите се възползваха от пространството между защитата и халфовата линия на съперника си, в следствие на което Даниел Гинчек подаде към навлизащия отляво Амир Мехмеди, който стреля по земя и откри реузлтата - 1:0.Второто полувреме пак стартира с домакински натиск, но сякаш идеите в играта на Айнтрахт липсваха. Джонатан Брукс можеше да удвои резултата в 55-ата минута, но оставен непокрит във вратарското поле стреля в аут с глава. В 65-ата минута франкфуртския тим имаше претенции за дузпа за игра с ръка при шпагат, но такава не бе дадена, а две минути след това гол на Себастиен Алер бе отменен заради засада на подалия към него Дани да Коща Волфсбург нанесе втория си удар светкавично и още в следващата 68-а минута Даниел Гинчек вече бе в ролята на голмайстор, след като Елвис Реджбечай центрира от левия фланг, а Гинчек прати топката в мрежата покрай Трап от непосредствена близост - 2:0.В 87-ата минута Лука Йович все пак намали за 2:1, отбелязвайки от метър след статично положение, а петминутното продължение даде искрица надежда на сръбското острие и съотборниците му. В добавеното време Костич и Ребич имаха нелоши шансове, но до втори домакински гол не се стигна.За Франкфурт това бе едва второ поражение у дома, а днешната загуба лиши отбора от възможността да се върне челната тройка на класирането, оставайки на пето място с 23 точки. Петата победа за сезона на “вълците” пък ги изкачи до осмото място, като те вече имат в актива си 18 точки.