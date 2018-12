Световен футбол Американците намериха нов треньор след провала в последния цикъл 02 декември 2018 | 19:39 0 0 0 0 0



45-годишният специалист, който има 44 мача с националната фланелка на САЩ като футболист, водеше Кълъмбъс в Мейджър Лийг Сокър в последните пет години.



В професионалната си кариера като играч Бърхолтър е защитавал цветовете на клубове в Холандия, Германия и Англия, а през 2011 година прекратява кариерата си с екипа на ЛА Галакси, след като печели купата на МЛС.

25 years of experience as a player and coach for clubs in . Gregg Berhalter will be formally introduced as #USMNT head coach at 12 pm ET Tuesday in NYC. #TheFutureIsUS. — U.S. Soccer (@ussoccer) December 2, 2018

Бърхолтър е част от състава на САЩ, който достига до четвъртфиналите на Мондиал 2002 в Япония и Република Корея. Бившият защитник Грег Бърхолтър беше назначен за селекционер на САЩ. Той заменя на поста Брус Арина, който беше освободен след провала на американците в квалификациите за Мондиал 2018 в Русия.45-годишният специалист, който има 44 мача с националната фланелка на САЩ като футболист, водеше Кълъмбъс в Мейджър Лийг Сокър в последните пет години.В професионалната си кариера като играч Бърхолтър е защитавал цветовете на клубове в Холандия, Германия и Англия, а през 2011 година прекратява кариерата си с екипа на ЛА Галакси, след като печели купата на МЛС.Бърхолтър е част от състава на САЩ, който достига до четвъртфиналите на Мондиал 2002 в Япония и Република Корея. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1454

1