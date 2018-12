Сари: Можехме да се справим по-добре в атака

Мениджърът на Челси Маурицио Сари остана много доволен от победата на неговия тим с 2:0 над Фулъм в дербито на Западен Лондон от английската Висша лига. По-рано днес "сините" от Лондон надделяха след попадения на Педро и Лофтус-Чийк.

Maurizio Sarri says we started the game today very well but despite having good application we could not kill the match. He says he thinks there were nerves after the Tottenham game. #CHEFUL