България на 11-о място в класическата смесена щафета в Поклюка, победа за Франция

With the last medal ceremony from @BiatlonPokljuka we say good-bye -- for today. But with Individual, Sprint and Pursuit coming next week, it will be an action packed program in #POK18 https://t.co/Z1cUg2llYh pic.twitter.com/RvqlrIUDr8 — IBU World Cup (@IBU_WC) 2 декември 2018 г.

България завърши на 11-о място в класическата смесена щафета на 2 по 6 и 2 по 7.5 км от Световната купа по биатлон в Поклюка (Словения).Емилия Стоянова, Десислава Стоянова, Красимир Анев и Владимир Илиев финишираха за 1:22.57.2 часа. Българите не влязоха с наказателна обиколка и използваха 9 допълнителни патрона.Победител стана олимпийският шампион от Пьончан 2018 Франция, след като звездата на световния биатлон Мартен Фуркад се представи невероятно на трети пост.Ане Бескон, Жюстин Бреза, Мартен Фуркад и Симон Дестьо финишираха за 1:10:02.8 час (без наказателна обиколка и с 5 допълнителни патрона)Швейцария (Елиза Гаспарин, Лена Хеки, Бенямин Вегер, Жереми Финело) изненадващо финишира на второ място на 38.7 секунди зад победителя (0+9).Трети останаха италианците Лиза Витоци, Доротея Вирер, Доминик Виндиш и Лукас Хофер с пасив от 52.1 секунди (с една наказателна обиколка и 8 допълнителни патрона).В състезанието участваха 23 щафети.Първият индивидуален старт за сезона в Поклюка е 20 км за мъже в сряда.