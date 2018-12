Невероятно късметлийски гол в 96-ата минута остави Ливърпул на две точки от Ман Сити (видео)

@@@

Минута след това Сигурдсон пък изведе Уолкот очи в очи с Алисон, но бразилският вратар чукна топката в крак на съперника и тя излезе в аут.

В 54-тата минута Мане направи втори много голям пропуск в този мач, след като получи от Фирмино, пое си много добре и отново излезе очи в очи с Пикфорд, но стреля встрани от вратата.

В 60-ата минута домакините организираха скоростна контра. Мане изведе Салах, който премина покрай Пикфорд, но бе маркирана доста спорна засада.

В 82-рата минута Стъридж отправи добър извеждащ пас към Фирмино, но бразилецът се забави след което шутира встрани от вратата. След този епизод Фирмино отстъпи мястото си на Дивок Ориги.



Пет минути след това именно Ориги проби на скорост по десния фланг, след което центрира към Мане, но Коулмън му попречи да засече. При последвалия корнер Ван Дайк свали с глава, след което Ориги стреля отблизо, но топката срещна напречната греда. Секунди след това топката стигна до Стъридж, чийто удар срещна ръката на Сигурдсон. Домакините поискаха дузпа, но такава не бе отсъдена, въпреки че имаше основания.

3 of Divock Origi’s 13 PL goals have been against Everton at Anfield - scoring the 1-0 winner in his 1st PL appearance for 477 days pic.twitter.com/nxLcWszI1A