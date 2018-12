Ленъкс Люис: Равенството в мача Уайлдър - Фюри е подарък за Дионтей

Легендарният боксьор Ленъкс Люис отдаде дължимото на Тайсън Фюри след мача му с Дионтей Уайлдър рано тази сутрин в Лос Анджелис.

„Току що видях Тайсън Фюри да се завръща след дрогата, депресията, две години извън бокса и натрупано тегло, противопоставяйки се срещу шампиона на WBC, а му бе отсъдено равенство. Равенството е подарък за Уайлдър. В един реванш, само бих си представил, че ще е още по-добре подготвен“, написа Ленъкс Люис в социалните мрежи.

I just saw @Tyson_Fury come back from drugs, depression, two years of inactivity and massive weight loss to outbox the WBC Heavyweight champion, who was gifted a draw! In a rematch, I can only imagine that he will be even better prepared. #WilderFury2