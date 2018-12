Бокс Тайсън Фюри: Никога не съм бил нокаутиран 02 декември 2018 | 16:03 - Обновена 0 0 0 0 7 т Тайсън Фюри (27-0-1, 19 KO) и американецът Дионтей Уайлдър (40-0-1, 39 KO) изиграха един запомнящ се двубоя в Лос Анджелис, който в крайна сметка завърши наравно.

Deontay Wilder's left hook from hell caught in all its beautiful glory by @allelbows. By the look on his face, he definitely thought he'd closed the show. #WilderFury pic.twitter.com/aRGJVVTM86 — Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) December 2, 2018 Британецъи американецътизиграха един запомнящ се двубоя в Лос Анджелис, който в крайна сметка завърши наравно.

След като контролираше развоя на двубоя в "Стейпълс Сентър" Циганския крал преодоля два нокдауна, включително в 12-ия рунд. Фюри обаче успя да се изправи и двубоя завърши наравно.

“Да. Бях съборен два пъти на земята, но все още вярвам, че спечелих този мач", заяви Тайсън Фюри след края на мача. @@@ “Нямаше как да бъда нокаутиран тази вече. Показах голямо сърце, за да стана. Дойдох тук тази вечер и се борих със сърцето си. Никога не съм бил нокаутиран”, добави Фюри. @@@ Tyson Fury’s stand up with Undertakers music #WilderFury pic.twitter.com/O685MtlzhU — Matty Ice (@iimattyiceii) December 2, 2018

“100% ще направим реванш", добави Фюри.

"100% ще направим реванш", добави Фюри.





