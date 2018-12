Зимни спортове Терезе Йохауг с нова победа в Лилехамер (видео + снимки) 02 декември 2018 | 13:04 - Обновена 0 0 0 0 0

30-годишната Йохауг, която наскоро се завърна на пистата след 18-месечно наказание за употреба на допинг, стартира неделното състезание с пасив от 2 секунди спрямо шведката Шарлоте Кала, но още до средата на дистанцията той бе стопен и до края Йохауг нямаше никакви затруднения да постигне категоричен успех.

Норвежката пресече финалната линия с общо време от 58:58.9 минути, като то бе сбор от днешните 10 километра класически стил и съботните 10 километра свободен стил. Yellow BIB for Therese Johaug as she takes the overall lead in the World Cup Photo by @NTBscanpix #WCLHMR pic.twitter.com/KXcZDmLYTO — Nordic Lillehammer (@wclhmr) December 2, 2018 Чистото време на Йохауг в днешния ден бе 29:35.5 минути, което е с 16.8 секунди по-добро от това на шведката Ебба Андерсон, която завърши втора, и със 17.9 секунди пред това на третата Ингвилд Флугстад Йостберг (Норвегия).

Победата осигури на Йохауг и първото място в генералното класиране за Световната купа, като тя измести от върха рускинята Юлия Белорукова. Йохауг е лидер с 400 точки, следвана от Андерсон с 309, Кала с 289 и Флугстад с 285. Пета е финландката Криста Пармакоски с 265 точки, а шеста е Белорукова с 244.

Йохауг е лидер и в дистанционните стартове с общо 200 точки, пред Кала със 163 и Андерсон със 149.

