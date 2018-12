Зимни спортове 36 спасявания на Георгиев не стигнаха за нищо на Рейнджърс срещу Монреал 02 декември 2018 | 12:41 0 0 0 0 0 Роденият в България руски вратар на Ню Йорк Рейнджърс Александър Георгиев направи 36 спасявания, но и те не бяха достатъчни, за да бъде избегната загубата с 2:5 от Монреал като гост. #NYR with pregame and and all at once! pic.twitter.com/or6ZGqz8Gg — New York Rangers (@NYRangers) December 1, 2018 "Канейдиънс" имаха тотално превъзходство през целия мач и можеха да се поздравят и с много по-убедителен успех, ако не бяха намесите на Георгиев. С два гола на Ший Уебър и два на Артури Лехтонен Монреал поведе с 4:0 още до 26-ата минита на мача. Последваха няколко силни минути за гостите от Ню Йорк, които ги използваха, за да съкратят пасива си до 2:4 с голове на Джими Весей и Райън Стром, но това бе всичко, на което бяха способни "рейнджърите". До края на срещата Монреал не допусна повече грешки и дори стигна до пети гол чрез Томаш Татар в средата на третия период. Georgiev made his first NHL start last year in Montreal, tonight he is "excited to be back" in net for #NYR pic.twitter.com/adUeBeafzz — New York Rangers (@NYRangers) December 1, 2018 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 176

1