Филаделфия шокира Питсбърг и постигна първа победа в дербито на Пенсилвания от две години

Филаделфия Флайърс спечели дербито на щата Пенсилвания, след като се наложи с 4:2 над Питсбърг Пингуинс като гост в мач от поредния кръг в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

С много важна роля за победата на "летящите" бе вратарят Антони Щоларц, който записа 30 спасявания и първата си победа в НХЛ от 2016 година насам. Срещата не започна добре за вратаря на Филаделфия, който допусна гол още в 39-ата секунда на двубоя след изстрел на Сидни Кросби. Пет минути по-късно Травис Конечни възстанови равенството, но Питсбърг отново поведе в началото на втората част чрез Райли Шийхан. Минута след това капитанът на Филаделфия Клод Жиру изравни за 2:2.

Решителният момент в мача дойде 51 секунди след началото на третия период, когато в числено намален състав гостите стигнаха до трети гол чрез Дейл Уайз, а трета асистенция в мача записа бранителят Андрю МакДоналд. До края на срещата домакините от Питсбърг потърсиха изравняването, но вместо това допуснаха нов гол в заключителните секунди, а негов автор бе чехът Якуб Ворачек.

Voracek scores with 21.5 remaining and that should seal it! #PHIvsPIT | #LetsGoFlyers pic.twitter.com/IYIKdIrG3E