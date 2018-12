Волейбол Италиански финал на Световното клубно първенство 02 декември 2018 | 12:20 - Обновена 0 0 0 0 0 The Final Battle of the Men's Club World Championship has arrived! Which team will be named the best in the world? Which team takes the bronze? Match schedules below

Adjust to your local time here https://t.co/HmsJZKvNsW#volleyball #MenClubs #FIVBMenCWCH pic.twitter.com/s4btYZZpqF — Volleyball World (@FIVBVolleyball) December 2, 2018 Това стана факт, след като Трентино Волей (Тренто) се класира за мача за титлата с победа над руския Факел (Новий Уренгой) с 3:1 (22:25, 25:14, 25:16, 25:19), воден от бившия селекционер на националния отбор на България Камило Плачи.



По-рано в събота другият италиански представител Кучине Лубе (Чивитанова) с Цветан Соколов в състава си също се добра до финалната среща след успех с 3:1 над полския Асеко Ресовия.





Изцяло италианският финал, който ще бъде такъв за първи път от 26 години насам. През 1992 година Мисура (Милано) победи с 3:2 гейма Сислей (Тревизо). За последно италиански отбор спечели Световното клубно първенство през 2012 година, когато Тренто вдигна четвърата си поредна купа от надпреварата воден от Радостин Стойчев и с Матей Казийски и Цветан Соколов.



It will be an all-Italian #FIVBMenCWCH final on Sunday, as @VolleyLube will face @trentinovolley for in Czestochowa ! #volleyball #MenClubs pic.twitter.com/bAsbTReLyo — Volleyball World (@FIVBVolleyball) December 1, 2018 Финалът на Световното клубно първенство по волейбол за мъже през 2018 година в Ченстохова (Полша) ще бъде изцяло италиански.Това стана факт, след като Трентино Волей (Тренто) се класира за мача за титлата с победа над руския Факел (Новий Уренгой) своден от бившия селекционер на националния отбор на България Камило Плачи.По-рано в събота другият италиански представител Кучине Лубе (Чивитанова) с Цветан Соколов в състава си също се добра до финалната среща след успех с 3:1 над полския Асеко Ресовия.Изцяло италианският финал, който ще бъде такъв за първи път от 26 години насам. През 1992 година Мисура (Милано) победи с 3:2 гейма Сислей (Тревизо). За последно италиански отбор спечели Световното клубно първенство през 2012 година, когато Тренто вдигна четвърата си поредна купа от надпреварата воден от Радостин Стойчев и с Матей Казийски и Цветан Соколов.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 263

1