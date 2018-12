НБА Къри се завърна за Голдън Стейт, но и това не помогна срещу Детройт 02 декември 2018 | 12:07 - Обновена 0 0 0 0 1 Стеф Къри се завърна в игра за Голдън Стейт Уориърс с 27 точки, но дори и това не помогна на шампионите в НБА да избегнат поражението със 102:111 при визитата си на Детройт Пистънс.



FIVE in a row!



Your #Pistons Playback final crafted by @flagstar. #DetroitBasketball pic.twitter.com/rhnOUeq8ZM — Detroit Pistons (@DetroitPistons) December 2, 2018 Къри, който не игра в 11 поредни мача заради травма в слабините, добави 5 борби и 3 асистенции към актива си, но това се оказа недостатъчно срещу отлично организираните "бутала" и "войните" допуснаха седма загуба в последните си 12 мача. Много силен мач за победителите направи Блейк Грифин, който завърши срещата с 26 точки, а още 16 и 19 борби добави центърът Андре Дръмънд. 19 точки за победата добави Стенли Джонсън, а Реджи Джаксън завърши със 17. За Голдън Стейт най-резултатен в мача с 28 точки бе Кевин Дюрант. We think you might like these. The highlights from the win over the Warriors.



It's #Pistons Playback crafted by @Flagstar pic.twitter.com/oh8LbnRRtH — Detroit Pistons (@DetroitPistons) December 2, 2018 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 353 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

