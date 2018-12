Уайлдър: Двата нокдауна ми донесоха победата над Фюри (видео)

Did you think #WilderFury was over after this crushing left hook from Deontay Wilder? (: @allelbows & @SHOsports ) pic.twitter.com/KMQju0KrEN

Световният шампион в тежка категория във версия WBCсподели впечатленията си от мача срещу бившия световен шампион във версиите WBA, WBO, IBF, IBOкойто завърши без победител в Лос Анджелис. Американецът смята, че в хода на мача той е бил по-добър на ринга.“Като се отчетат и двата нокдауна, аз определено победих. Ние сме войни, но тези нокдауни обезпечиха победата ми. Както и да е, гарантирам, че във втория ни мач аз ще се справя с Фюри”, заяви Дионтей Уайлдър след мача, който изненадващо завърши наравно.

По време на мача Тайсън Фюри на два пъти бе свален в нокдаун, но успяваше да се изправи на крака и да продължи мача. След края на срещата Уайлдър и Фюри заявиха, че са заинтересовани да проведат среща реванш.

Tyson Fury. What a man. The respect and humility he showed Wilder at the end (even after being robbed) magnificent. You have gained another fan here and millions across the world. A.true gentleman and champion.

Also a shout out to his trainer. Ben#WilderFury #FuryWilder pic.twitter.com/fsfbgx2DgV