Тай Туиваса изпусна Жуниор дос Сантос и беше нокаутиран

Бившият шампион на UFC в тежка категория Жуниор дос Сантос имаше много тежки мигове в първия рунд срещу младия австралиец Таи Туиваса в основния мач на голямата галавечер в Аделаида (Авс). Ветеранът инкасира много тежки попадения, а левият му крак беше сериозно травмиран от лоукиковете на ученика на Марк Хънт.

