България ще научи съперниците си по пътя към Евро 2020 днес!

Днес от 13:00 часа в Дъблин ще бъде изтеглен жребият за квалификациите за Евро 2020. Общо 55 участници ще бъдат разпределени в 5 групи с по 6 отбора и 5 групи с по 5 тима. България вече е в трета урна заради доброто си представяне в Лигата на нациите, след като в предишните няколко жребия за европейски и световни квалификации неизменно беше в четвърта урна.



Съставът на отделните урни е изготвен на базата на класирането в дебютното издание на Лигата на нациите. България зае второ място в групата си в Лига "С" и 29-о в общото класиране. "Лъвовете" не могат да се паднат със следните отбори: Словакия, Турция, Ейре, Северна Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сърбия, Финландия и Израел. Ето какво още трябва да знаете преди жребия:

* Финалите на Евро 2020 ще се проведат на територията на 12 държави, но нито една от тях няма да се класира директно, а ще трябва да мине през квалификациите.

* Всички двубои в 11-те квалификационни групи ще се изиграят между март и ноември 2019 година. За финалите ще се класират първите два отбора във всяка група.

* Останалите 4 квоти за финалия турнир ще бъдат разиграни в плейофите през март 2020 година.

