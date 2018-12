Нокаут в последния рунд увеличи шансовете на Ортис за нов мач за титлата

Бившият претендент за титлата в тежка категория на Световния боксов съвет и настоящ номер 2 в ранглистата на организацията Луис Ортис постигна 30-ата победа в кариерата си, регистрирайки успех с технически нокаут в 10-ия последен рунд срещу американеца Травис Кауфман (вече 32-3, 23 КО). 25-ият нокаут в професионалния път на Ортис дойде в отличен момент - подгряващ сблъсък на галавечерта в Лос Анджелис с основно събитие грандиозния дуел между Тайсън Фюри и Дионтей Уайлдър. Именно Бронзовия бомбардировач нанесе единственото поражение на Ортис през месец март, което обаче никак не бе без противоречие, след като в седмия рунд 39-годишният кубинец можеше да получи победата при евентуално спиране на битката от рефера на ринга.



В крайна сметка Ортис демонстрира добра форма и пълен офанзивен арсенал срещу Кауфман, когото прати три пъти в нокдаун, преди да нокаутира в последния сегмент. Така той продължи пътя си към завръщане на върха в класациите на тежката категория и увеличи шансовете си скоро пак да получи шанс за битка за световната титла на някоя от федерациите.

