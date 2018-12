Невероятно! Вижте какво направиха феновете на Галатасарай (видео)

В дни, когато всички футболни фенове се вълнуват от драмите около финала за Копа Либертадорес между Ривър Плейт и Бока Хуниорс, в Турция предстои едно друго голямо дерби. Довечера един срещу друг излизат Галатасарай и Бешикташ, а феновете на "сараите" сътвориха фантастично шоу на откритата тренировка снощи. Над 40 000 привърженици на "Джим Бом" препълниха "Тюрк Телеком Арена", за да надъхат любимците си за важния сблъсък.

Футболистите на Фатих Терим не можеха да повярват какво се случва. Факли, скандирания и окуражаващи възгласи съпътстваха цялото занимание, а атмосферата много напомняше на тази отпреди десетина дни, когато близо 60 000 фенове на Бока направиха спиращо дъха шоу на тренировката преди впоследствие отложения реванш с Ривър. Голяма част от запалянковците на Галатасарай носеха маски и развяваха шалове в червено и жълто.

Scenes from @Galatasaray’s open training session ahead of the Istanbul Derby vs @Besiktas.



45,000 fans inside Turk Telekom Stadium.



Welcome. To. Hell. pic.twitter.com/OGsXOaisiI