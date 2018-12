Справедливо равенство, призна Моуриньо

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Жозе Моуриньо заяви, че отборът му е бил поставен в много тежка ситуация в мача срещу Саутхамптън, но е доволен от реакцията на футболистите, си които стигнаха до равенство 2:2, след като губеха с 0:2.

"Бих казал, че доминирахме игрово, но въпреки това резултатът е справедлив. Съперникът започна по-добре от нас. Определено в тези моменти имахме проблеми в организацията в защита, защото разполагахме само с един типичен централен бранител. Лошото е, че лесно губехме топката в средата на терена, а Саутхамптън действаше с петима защитници и не ни позволяваше да създаваме опасни положения", сподели Моуриньо.

"I am not happy with the result, but I cannot be critical, I think the spirit was good, I think the desire was good."



