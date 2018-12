Тренто отново на финал на световното клубно (видео + снимки)

Италианският волейболен гранд Трентино Волей (Тренто) се класира отново на финал на световното клубно първенство след 2012 година, когато спечели последната от 4-те си титли. Воденият от Анджело Лоренцети тим се наложи над руския Факел (Новий Уренгой) с 3:1 (22:25, 25:14, 25:16, 25:19) във втория полуфинал от финалната четворка на клубния Мондиал в Полша, игран късно тази вечер пред малко над 3500 зрители в спортната зала в Ченстохова.Така трентинци имат възможността да спечелят безпрецедентна 5-а световна клубна титла, след като направиха това в периода 2009-2012 година. На финала Тренто ще спори за трофея срещу миналогодишния финалист - другия италиански гранд Кучине Лубе (Чивитанова), с Цветан Соколов в състава си, който по-рано днес надигра полския Асеко Ресовия (Жешув) също с 3:1 гейма. Това ще бъде едва втория финал в историята на световното клубно първенство, в който се срещат два отбора от една и съща страна. В другия подобен случай, през далечната 1992 година, финалът отново е бил изцяло италиански - Мисира (Милано) бие легендарния Сислей (Тревизо) с 3:2 гейма. Финалът между Тренто и Лубе е тази вечер (2 декември) от 21,30 часа българско време.От друга страна това ще бъде първият път от 2012-а насам, когато няма да има руски отбор на финала на клубния Мондиал. Независимо от това момчетата на бившия селекционер на България Камило Плачи могат да бъдат много доволни от себе си, след като при дебюта си на турнира ще играят за бронзовите медали срещу домакините от Ресовия, които също дебютираха на шампионата. Срещата ще бъде тази вечер (2 декември) от 18,30 часа.Двата тима започнаха равностойно в първия гейм на мача до 21:21, след което руснаците направиха 3 последователни точки. Факел се възползва от първия си геймбол и поведе след 25:22 след атака на Дмитрий Волков. Но като че ли това бе "лебедовата песен" за руският тим. Тренто бързо наложи тотална доминация в останалите части и благодарение на играта на сръбския национал Урош Ковачевич и Лука Ветори ги спечели убедително, а с това и крайната победа с 3:1, с което се класира за финала.Именно Ковачевич (4 аса и 67% ефективност в атака) и Ветори (2 аса и 74% ефективност в атака) станаха най-полезни за Тренто с 18 и 16 точки за победата. За тима на Факел Артур Удрис (1 ас и 59% ефективност в атака) и Дмитрий Волков (68% ефективност в атака) реализираха 18 и 17 точки.Игор Колодинский, Артур Удрис 18, Дмитрий Волков 17, Егор Клюка 6, Иван Яковлев 8, Дмитрий Коленковский 3 - Ерик Шоджи-либеро (Денис Богдан 3, Андрей Ананиев 1, Евгений Рукавишников, Александър Кимеров, Денис Шенкел)Симоне Джианели 3, Лука Ветори 16, Урош Ковачевич 18, Аарън Ръсел 14, Сречко Лисинац 11, Давиде Канделаро 6 - Женя Гребенников-либеро (Габриеле Нели, Маартен Ван Гардерен)