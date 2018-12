Стърлинг влезе в историята с гола си срещу Борнемут

В тези шест срещи с “черешките” Стърлинг само веднъж е вкарал повече от едно попадение - в първия му двубой срещу тях през октомври 2015 г., когато оформи хеттрик още през първото полувреме за крайната победа на “гражданите” с 5:1. Крилото пропусна следващия мач между двата отбора заради контузия, но оттогава неизменно се разписва в тези двубои. Във всички тях Сити побеждава, като английският шампион няма загуба срещу Борнемут, откакто този тим се изкачи във Висшата лига.

