Лестър напомни за добрите дни и запази серията си без загуба

Лестър напомни за добрите си дни от преди няколко сезона, когато изненадващо грабна титлата във Висшата лига с отлична домакинска победа с 2:0 над Уотфорд.

Двата отбора влязоха от изравнени позиции - домакините заемаха десето място със само една победа в последните пет срещи, но и в същото време най-дългата си серия без загуба от година насам. Гостите бяха на девети, но и в негативна серия от три срещи без победа.

Още в 11-ата минута вратарят на “стършелите” Бен Фостър фаулира откъсващия се Джейми Варди, а английският национал не сгреши от отсъдената дузпа. Още в 23-ата минута нова грешка в центъра на отбраната на гостите позволи на Джеймс Мадисън да поеме центриране на Марк Олбрайтън отдясно между двама бранители и да простреля Фостър за втори път.

Едва в 36-ата минута Уотфорд достигна до първото си по-сериозно положение за гол, когато при бърза контраатака след корнер на домакините, Жерард Деулофеу и Айзък Съсекс се озоваха срещу двама бранители пред наказателното поле, но нападателят стреля далеч над вратата на Каспър Шмайхел. Така, въпреки предимството при притежанието на топката - 66% в тяхна полза след 45 минути, Уотфорд се оттегли с два гола пасив на почивката.

Момчетата на Хави Гарсия се опитаха да вдигнат оборотите в началото на втората част и направиха няколко сериозни пропуска. В 55-ата минута на терена се появи и един от символите на отбора Трой Дийни, но в крайна сметка и той не успя да внесе нужната промяна в резултата. Лестър бе близо до трети гол в 58-ата минута, когато Демарай Грей бе изведен в отлична позиция в наказателното поле, но гредата се оказа последна преграда пред трето попадение. В 90-ата минута Етиен Капу без изгонен за грубо нарушение срещу резервата на домакините Келечи Ихеаначу. Този резултат прати “лисиците” на седмо място и с равен брой точки с Манчестър Юнайтед, който гостува по-късно днес на Саухамптън, докато Уотфорд е вече десети.