Дейна Уайт обяви бъдещите съперници на Конър и Хабиб

Президенът на UFC Дейна Уайт подчерта, че иска да устрои мини-турнир за титлата в лека категория между Конър Макгрегър, Тони Фъргюсън, Дъстин Порие и Хабиб Нурмагомедов. @@@

“Бой Конъра Макгрегър и Доналд Серони никога не е обсъждан. Сега Конър има съмисъл да проведе бой с Дъстин Порие. Тони Фъргюсън ще се срещне с Хабиб Нурмагомедов в бой за титлата. А след това победителите от тези две битки ще се срещнат един с друг”, заяви сензационно Дейна Уайт. Dana White had some interesting ideas after the TUF 28 Finale... (@ChuckMindenhall) https://t.co/y0S8GZ32mY pic.twitter.com/SaA6YcY0mE — MMAFighting.com (@MMAFighting) December 1, 2018

“Но сета главният въпрос е кога в октагона може да се завърнат Хабиб и Конър. За начало трябва да се проведе заседание на Атлетическата комисия на щата Невада. Надявам се, че Хабиб Нурмагомедов няма да получи повече наказание за повече от една година заради инцидента та на турнира UFC 229”, заяви Дейна Уайт пред MMAFighting.



Dana White: Khabib Nurmagomedov getting suspended more than a year 'would not be fair' (@marc_raimondi) https://t.co/2vOUWzoL0L pic.twitter.com/ZwYOm5s2LG — MMAFighting.com (@MMAFighting) December 1, 2018

