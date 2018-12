Испания В Реал не искат да изпуснат Диас, както направиха със Санчо 01 декември 2018 | 15:28 - Обновена 0 0 0 0 0



Тогава Кралския клуб бяха в напреднали преговори с англичанина. Той е бил много развълнуван от възможността да облече бялата фланелка, но поставил едно условие: искал е да бъде част от първия състав. 17-годишният тогава Санчо приел да играе първия сезон в дубъла на отбора, но в същото време и да тренира с първия тим с гаранцията да заиграе там в кратък срок. В Реал обаче си припомнили случая с Мартин Йодегор. На “Бернабеу” вярвали много в потенциала на Савчо, но не искали да се обвързват с договор при такива условия.



Това попречило на операцията по привличането му и въпреки че на крилото му харесвала идеята да заиграе в Мадрид, играчът отиде в Дортмунд, където са приели неговите изисквания и така германците подписаха с него за 10 млн. евро през лятото на 2017 г. Впоследствие се оказа, че Борусия направи трансферен удар: едва на 18 години футболистът се наложи в състава и вече е ключова фигура в него. През този сезон Санчо има 19 мача, в които вкара 5 гола и подаде за още 8. Голямото му развитие му спечели и място в националния отбор на Англия, където записа 3 двубоя. They've already lost Jadon Sancho... now they are in danger of losing another potential star.



But Pep Guardiola will do everything he can to keep Brahim Diaz at Man City.



They've already lost Jadon Sancho... now they are in danger of losing another potential star.

But Pep Guardiola will do everything he can to keep Brahim Diaz at Man City.

https://t.co/F4NPusb59B pic.twitter.com/sh487DyZzA — BBC Sport (@BBCSport) November 30, 2018

Пари Сен Жермен също го ухажва, но в Мадрид не искат да се повтори случаят със Санчо.

0 0 0 0 0 Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 433

