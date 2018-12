Зинедин Зидан ще се завърне скоро на треньорската скамейка, заяви синът на легендарния французин Енцо Фернандес. Зидан изведе Реал Мадрид до безпрецедентни три поредни трофея в Шампионската лига в периода 2016-2018 и до титлата в Испания през 2017 година, но през май изненадващо напусна "Сантиаго Бернабеу".

