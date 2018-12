Зимни спортове Хеттрик на Бекстрьом донесе победата на Вашингтон над Ню Джърси в мач с девет гола 01 декември 2018 | 14:18 0 0 0 0 0 Том Уилсън вкара гол, но отново се замеси в инцидент, а Никлас Бакстрьом реализира хеттрик за шампиона Вашингтон при победа с 6:3 срещу Ню Джърси в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). По този начин Капс спечелиха седми пореден мач и останаха първи в Столичната дивизия с точка пред Кълъмбъс. Washington won its seventh straight game on Friday night, downing the Devils 6-3 at Capital One Arena. #ALLCAPS #CapsDevils https://t.co/t1peJOjOZD — Washington Capitals (@Capitals) December 1, 2018 Уилсън вкарва за седми път в девет мача, след като се завърна в тима след наказание. Дясното крило на шампиона в Националната хокейна лига Вашингтон беше наказан за 20 мача заради неспортсменски удар по време на мач от предсезонната подготовка. Уилсън блъсна в главата Оскар Сундквист от Сейнт Луис. Впоследствие наказанието му беше намалено на 14 мача. Срещу Ню Джърси Уилсън получи петминутно наказание заради удар в главата срещу Брет Сини 2:21 минути преди края на втората част. Still buzzin' off that @Enterprise Back-Trick! #ALLCAPS pic.twitter.com/1NRVulFpVb — Washington Capitals (@Capitals) December 1, 2018 Никлас Бакстрьом вкарва хеттрик в НХЛ за първи път от 13 декември 2014 година. Той направи и една асистенции. Андре Бураковски и Алекс Овечкин вкараха останалите попадения за шампионите, а Брейдън Холтби завърши с 33 спасявания. Овечкин добави и две асистенции, а с попадението си вече има 626 гола в Лигата и се изкачи на 15-о място във вечната ранглиста на реализаторите в НХЛ. Травис Заяц, Нико Хипиър и Маркус Йохансон се разписаха за Ню Джърси. THE BACKY HATTY! #ALLCAPS pic.twitter.com/pq1weFQnH1 — Washington Capitals (@Capitals) December 1, 2018 Флорида победи Бъфало с 3:2 след продължение с гол на Александър Барков 2:26 минути преди края на добавеното време. Джаред МакКан и Евгени Дадонов също се разписаха за Флорида, а за Бъфало точни бяха Сам рейнхарт и Джеф Скинър. Колтън Парайко беше точен в 94-ата секунда на продължението и донесе успеха на Сейнт Луис над Колорадо с 3:2. С два гола на Микаел Беклунд калгари разгроми Лос Анджелис с 4:1. Анахайл спечели срещу Каролина с 2:1 след продължение с победен гол на Райън Гецлаф. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 86

