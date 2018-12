Хюстън нанесе сериозно поражение на Спърс

Хюстън победи Сан Антонио като гост със 136:105 след 27 точки и 12 борби на Клинт Капела и 23 точки и 10 асистенции на Джеймс Хардън. Крис Пол добави 14 точки и 10 асистенции за Хюстън. За Спърс се отличи ЛаМаркъс Олдридж с 20 точки. С 20 точки на Джош Ричардсън Маями спечели срещу Ню Орлиънс със 106:101. Детройт победи Чикаго със 107:88, Юта надделя над Шарлът със 119:11, а Орландо спечели срещу Финикс с 99:85.

