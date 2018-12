ЛеБрон задържа Лейкърс на победния път и срещу Далас

ЛеБрон Джеймс реализира 28 точки, а Брандъл Инграм - 19 за победата на Лос Андежлис Лейкърс над Далас със 114:103. Харисън Барнс беше най-резултатен за Далас с 29 точки.

Luke Walton talks about Lonzo’s energy, Brandon’s defense and the team’s passing. #LakersWin pic.twitter.com/D4wUzchzso