Уестбруук и Оклахома се справиха лесно с Атланта

Ръсел Уестбруук беше близо до "трипъл-дабъл" при победата на Оклахома Сити над Атланта Хоукс със 124:109 точки в мач от редовния сезон в първенството на НБА. Уестбруук завърши с 23 точки, 10 асистенции и 9 борби. Алекс Абринес добави 21 точки (7 тройки), Пол Джоржд записа 10 точки, а Денис Шрьодер - 18 за победителите.

Играчите на Оклахома Сити вкараха 18 тройки в мача. Джон Колинс и Алекс Лен реализираха по 19 точки за Атланта, а с 15 завърши Таурон Принс. Домакините поеха контрол върху мача още във втората четвърт, а на почивката имаха аванс от 66:46.

