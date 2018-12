Бокс Легендата Валуев: Тайсън Фюри ще спечели по точки 01 декември 2018 | 12:23 - Обновена 0 0 0 0 0 Дионтей Уайлдър (40-0, 39 KO) и Тайсън Фюри (27-0, 19 KO), който ще се проведе тази нощ в "Стейпълс Сентър" в Лос Анджелис.

Deontay Wilder and Tyson Fury's staredown got INTENSE pic.twitter.com/wPZph0FPLH — SportsCenter (@SportsCenter) November 29, 2018

“Всички, без изключение, очакват 1 декември. Супертежка категория, така да се каже най-добрата версия на WBC. Битка за титлата световен шампион. Тайсън Фюри е претендент за пояса на Дионтей Уайлдър. Няма да ви разказвам колко съперници оставиха на земята тези бойци. И двамата са достойни, и двамата са по 2 метра. Знаете, че те са победили голям брой бойци, така че се очаква боят да продължи до късните рундове. Ще бъде интересна битка. Убеден съм, че ни очаква истинско боксово зрелище, каквото всички очакваме. Нека почакаме до 1 декември и задължително да изгледаме този двубой”, заяви Николай Валуев, който бе световен шампион в тежка категория във версия WBA.



“Какво може да се каже за това как ще се развие тази битка? Най-вероятно първите рундове няма да ни зарадват с нокаут, освен ако не се случи нещо по случайност. Всичко ще се реши в късните рундове. Струва ми се, че тактическата и техническата подготовка на Фюри ще му направи чудесна услуга. Навярно можем да сравним Уайлдър с танк. Но все пак, нещо ми подсказва, че ако никой не грохне в последните рундове и не се отпусне, то Тайсън Фюри ще спечели по точки. Не изключвам щастлив удар, но все пак мисля ще бъде интересно. Залагам на Фюри”, категоричен е легендарният руски боксьор Николай Валуев.

Deontay Wilder 212.5 vs. Tyson Fury 256.5 #WilderFury pic.twitter.com/NxVDiU2vJL — Jed I. Goodman (@jedigoodman) November 30, 2018

