Бокс Фюри се оказа по-тежък от Уайлдър с 20 кг (видео + снимки) 01 декември 2018 | 11:46 - Обновена

Тайсън Фюри (27-0, 19 KO) се оказа с цели 20 кг по-тежък от своя съперник световния шампион WBC Дионтей Уайлдър (40-0, 39 KO).



По време на официалното премерване, което се състоя пред хиляди фенове на бокса, преди днешната битка в Лос Анджелис британецът Тайсън Фюри закова кантара на 116,3 кг, а американецът показа 96,3 кг.



Този двубой е втори за Уайлдър за 2018 година, след като през март той нокаутира Луис Ортис. @@@ The hard-hitting puncher weighs 44lbs lighter than the switch-hitting boxer...#WilderFury has so many interesting angles pic.twitter.com/mwpplVmQx0 — Watch Wilder v Fury on BT Sport Box Office (@BTSportBoxing) December 1, 2018 Фюри два пъти излиза на ринга през 2018 година. Първо той победи Сефер Сефер, а после се справи и бившия претендент за световната титла Франческо Пианета.



