Тайсън Фюри: Първият сериозен тест за Дионтей Уайлдър

39 нокаута от 40 мача. Седем защити на световната титла в тежка категория. 100 килограма мусули върху 2-метрово тяло.



Дионтей Уайлдър притежава всичко, за да бъде обявен за боксов бог. Но през последните три години той не успява да получи признанието дори и на американските фенове. Включително и на тези в неговия роден щат Алабама, които не успяват да напълнят залите за мачовете на шампиона.

Бронзовия бомбардировач ще има шанс да затвори устите на всички песимисти в събота вечер. Той ще се изправи срещу един от най-странните шампиони в историята Тайсън Фюри. Битката в "Стейпълс Сентър" е едно от редките събития, в което на ринга ще се сблъскат двама непобедени биткаджии от тежка категория. Fury Aims To Put Deontay Wilder To Sleep With Big Left Counter https://t.co/wqejicjfML pic.twitter.com/UUkObN9Fxq — BoxingScene.com (@boxingscene) December 1, 2018

Букмейкърите определиха Уайлдър за фаворит. Шампионът сам пожела да се бие с Фюри. Но хитро изчака момента, в който Циганския крал направи доста колебливо завръщане. Американецът дори пристигна на Острова, за да наблюдава двубоя на Фюри срещу Франческо Пианета. След срещата двамата предизвикателно застанаха един срещу друг и потвърдиха, че ще се бият.

Поведението на Фюри винаги е напомняло повече на големите звезди от световната федерация по кеч като Скалата, Ледения Трите Хикса и Кърт Енгъл. Неговите неочаквани изблици, забавните интервюта и показните номера на ринга го правят уникален.

Забавният боксьор доказа, че не е само клоун, както дълго време беше наричан от своите колеги. Той детронира Владимир Кличко в края на 2015-а и реално положи началото на края за легендарния украинец.

Тежестта на короната се оказа прекалено голяма за Циганския крал. 206-сантиметровият гигант реши да поживее. Ядеше и пиеше с британските фенове по време на Евро 2016. След това го налегна тежка депресия, гарнирана с дълги линии кокаин. Планираният реванш с Владимир Кличко беше отменен. Малко по-късно Фюри се скара със своя треньор, мениджър и чичо - Питър.

В началото на тази година бившият световен шампион започна отново да тренира. Вече никой не вярваше в слуховете за завръщане. Ала Тайсън Фюри отново показа, че е способен на всичко.

Той сложи ръкавици за официален мач през юни, когато победи в един доста скучен мач Сефер Сефери. Най-интересното в този сблъсък беше боят по трибуните на "Манчестър Арина". Екшънът извън ринга накара дори и Тайсън Фюри да се загледа по време на самия мач.

Циганския крал изглеждаше с една идея по-добре в срещата срещу Франческо Пианета. Той триумфира с лекота по точки в 10 рунда, но отново не впечатли нито публиката, нито Уайлдър, който гледаше отблизо какво се случва.

Боксовите специалисти прогнозират, че в "Стейпълс Сентър" феновете няма да видят безмилостна битка в стил Антъни Джошуа и Владимир Кличко или Дерек Чисора срещу Дилиън Уайт (реваншът между лошите момчета на Британския бокс е на 22 декември). Очакванията са за тактическа битка.

Стилът на Фюри (27 победи, 19 с нокаут) е доста неудобен. Той обожава да се бие от дистанция и да използва по-дългите ръце, за да засреща своите противници. 30-годишният боксьор от Манчестър залага на нетрадиционни ъгли, от които започва атаките. По отношение на защитата Фюри има доста пропуски. Гардът му редовно е ниско долу, а и често се задържа във въжетата и ъглите.

Уайлдър притежава много добра скорост и прекрасна водеща ръка. Най-сериозното му оръжение е впечатляващото дясно кроше, с което е нокаутирал не един и двама здравеняци. Неговата мощ беше изпитана в последния му мач от Луис Ортиз. Непобеденият кубинец поразклати Уайлдър, но не успя да го довърши. Вместо това към края на мача американецът наказа своя опонент.

Фюри и Уайлдър решиха да вдигнат допълнително интереса в дните преди самата среща. След сравнително миролюбиво подгряване и леки атаки в медиите двамата едва не се сбиха на пресконференцията. Тогава Уайлдър загуби самообладание и започна да реди обиди към своя съперник. Фюри му отвърна с усмивка, но в един момент боксьорите се сбутаха сериозно.

Двубоят ще бъде следен с най-голям интерес от Антъни Джошуа. През последната година носителят на три от най-престижните световни титли се старае да стане абсолютен шампион. Единственото нещо, което му липсва е поясът на Световния боксов съвет. Трофеят в момента е притежание на Уайлдър.

Джошуа обяви своето желание да се бие с победителя, а ако това се случи ще имаме за пръв път абсолютен световен шампион от времената на Ленъкс Люис.

