ММА "Нигерийския кошмар" изпи силите на Рафаел дос Аньос (видео) 01 декември 2018 | 08:10 - Обновена 0 0 0 0 1 Камару Усман "Нигерийския кошмар" победи с единодушно съдийско решение коравия бразилец Рафаел дос Аньос в централния мач на голямата гала вечер на UFC The Ultimate Fighter в Лас Вегас и остава непобеден в най-престижната верига за смесени бойни изкуства. Нигериецът успя да изтощи силите на бразилеца, като през по-голямата част от срещата го държа притиснат към решетката или свален на пода. Само уменията на Дос Анжос да се брани не позволиха мачът да завърши по-рано от предвидените пет рунда.

Първата част премина при голяма активност на нигериеца, но минута преди края той попадна в капана на Дос Аньос край решетката, но успя да се измъкне и повали бразилеца. Дос Аньос успя да нанесе шут в главата на Усман, след което последва сирената. Втората част започна с битка в центъра на октагона, но нигериецът бързо прикова Дос Аньос край решетката и пробва тейкдаун, но двамата останаха в клинч. В крайна сметка търпението на нигериеца се възнагради и той свали бразилеца, който обаче се бранеше добре и нанасяше поражения на Усман.

Dana White on Kamaru Usman: "I haven't given this kid any credit yet because I think he talked too much and didn't do enough. ... He looked like a stud tonight. I was impressed. I want to see him fight Woodley now." #TUFFinale — Mike Bohn (@MikeBohnMMA) December 1, 2018

Нигериецът обаче го придвижи методично до решетката, за да ограничи движенията му, но Дос Аньос едва не го "наказа", като успя да го превърти. Двамата бойци се изправиха и бразилецът тръгна в свирепа атака, като нанесе ъперкът на нигериеца, като успя да го разклати сериозно и отново сирената сложи край на устрема на Дос Аньос. Третият рунд премина в познатото русло - Усман притискаше Дос Аньос край решетката в търсене на тейкдаун, а бразилецът продължи да има предимство в центъра на октагона.

It's time for the #TUFFinale main event! Can ex-champ @RdosAnjosMMA get back on track or will Kamaru @Usman84KG move to 9-0 in UFC?



Full play-by-play: https://t.co/HI0R8tc3Xk pic.twitter.com/WmjUBaT36n — MMAjunkie (@MMAjunkie) December 1, 2018

В четвъртия рунд бразилецът успяваше в началото да стои далеч от решетката, но три минути преди края беше свален. Усман опита да спечели гърба на бразилеца без успех, но все пак успя да го задържи на земята. При опит да се изправи Дос Аньос отново беше свален и Усман пробва гилотина. Бразилецът обаче се съпротивляваше добре и изчакваше сирената, докато понасяше поражения от ударите на нигериеца.



